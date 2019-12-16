Евгений Гараничев: «Не отказывался и не отказываюсь бегать эстафеты»

Российский биатлонист Евгений Гараничев заявил, что не отказывался бежать эстафетные гонки. На этапе Кубка мира в Хохфильцене он неудачно выступил в спринте и гонке преследования (44-е и 34-е место) и не попал в эстафетную команду.

— Сложно сказать что случилось, но действительно чувствовал себя неважно, — цитирует «Тюменская Арена» Гараничева. — Две ночи перед первой гонкой в Хохфильцене плохо спал, и было общее недомогание. Подойдя на стрельбу из положения стоя, закружилась голова. Но перед пасьютом уже нормально выспался, и состояние было вполне удовлетворительное, даже хорошее. Что касается трёх промахов в преследовании, то два из них случились на первой стойке по моей вине. Сам чуть неправильно отработал.

— И в итоге в эстафетную четверку вы снова не попали.

— Да, не попал, но я не отказывался и не отказываюсь бегать эстафеты.

— То есть вы готовы участвовать в эстафетных гонках?

— Готов. Был нюанс на чемпионате мира, но пусть он там и останется, распространяться по этому поводу не собираюсь. Никакого мандража от того, что поставят в команду, у меня нет — не в том уже возрасте.

— Переживали, что снова остались без эстафеты?

— Если скажу, что не переживал, то покривлю душой. Но жизнь ведь продолжается. Пошел, потренировался, потом поболел за ребят, я им искренне желал удачи.