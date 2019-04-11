Евгений Гараничев: "Летом практикуем футбол в сборной России по биатлону"

Российский биатлонист Евгений Гараничев заявил, что спортсмены из национальной команды практикуют футбол во время летних сборов. В четверг бронзовый призер Олимпиады-2014 провел матч в составе команды Тюменской области.

- Возникла идея собраться, провести матч, - приводит слова Гараничева "Тюменская Арена". - Собрали действующих спортсменов и тех парней, кто уже закончил. Девятого апреля завершился у нашей региональной дружины сбор в "Жемчужине Сибири". Можно сказать, такая была закатка на лыжах. И вот решили поменять вид деятельности – сыграть в футбол. Всем понравилось. Никого не покалечили главное.

Мы летом в сборной России такое практикуем. И не только в футбол. В волейбол можем сыграть. Парни определили в нападение. Но, в принципе, мы меняемся позициями. Можем как в защите постоять, так и в воротах.

Напомним, в минувшем сезоне 31-летний Гараничев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 510 очков.

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