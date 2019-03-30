Евгений Гараничев: "Гонкой доволен на 85 процентов"

В гонке преследования на чемпионате России Евгений Гараничев поднялся с 18-го места на 4-е. После гонки он рассказал, что ему бежалось легче, чем в спринте.

– Доволен гонкой на 85 процентов. Промахнулся на первом рубеже, потому что, видимо, недооценил ветреность на том щите, с которого закрывал мишени. Пристреливался на другом, – приводит слова Гараничева "Тюменская арена". – Тренеры показали, куда ушел промах, я сделал поправки и попал. Была обидная осечка на первой "стойке". Но на последнем рубеже я справился!

– Второй промах – следствие погони?

– Не сказал бы. Немножко ветер гулял. Я решил стрелять быстрее, потому что промежутками был штиль. В какой-то момент поторопился.

– Ходом сегодня вы были очень хорошо!

– Трасса была хорошо готова. Бежалось легче, чем в спринте.