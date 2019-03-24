21:19 | Биатлон

"Это заслуга моей команды". Йоханнес Бе - о победе в общем зачете Кубка мира

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе заявил, что его успех в текущем сезоне был бы невозможен без командной работы. 25-летний спортсмен выиграл Кубок мира, все малые Хрустальные глобусы, а также четыре золота на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

- Я добиваюсь успеха, но это результат командной работы: моих партнеров и тренеров, - приводит слова Бе официальный сайт IBU. - Мне нравится работать с ними. Мои партнеры по команде заставляют меня работать лучше и зимой, и летом. Так что мой успех - это великая командная победа. 

Напомним, мужская и женская сборные Норвегии выиграли зачеты Кубка наций в текущем сезоне.

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