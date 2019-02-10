"Это решение защитит здоровье спортсменов". Тренер сборной Норвегии - об отмене гонок в Кэнморе

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе заявил, что поддерживает решение IBU отменить спринтерские гонки на этапе Кубка мира в Кэнморе в связи с морозом. Специалист сказал, что это позволит сохранить здоровье спортсменов.

- По-настоящему правильное решение IBU об отмене сегодняшних гонок. Это защитит здоровье спортсменов. Жаль Кэнмор, который приложил немало усилий для подготовки этого мероприятия. Канада, увидимся! - написал Мазе в своем Твиттере.

Really good decision from @biathlonworld to cancel the race today. It will protect the athletes s health. So sorry for Canmore who provided a lot efforts to prepare this event. 🇨🇦 see you! – Siegfried Mazet (@zigystardust77) 10 февраля 2019 г.

Следующий этап Кубка мира пройдет в США с 14 по 17 февраля.

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