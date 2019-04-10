"Это глупости, выдумки некоторых товарищей". Драчев - о возможности отставки

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что не опасается возможной отставки. Четырехкратный чемпион мира возглавил возглавил организацию в мае 2018 года.

- Критиковать не будут только ленивого, кто ничего не делает и спит на диване, - приводит слова Драчева РИА Новости. - Всегда найдутся люди, которые будут что-то говорить. Мы спокойно идем к своей цели, которую мы знаем. Возможный импичмент? Это глупости, выдумки некоторых товарищей. Я всегда спокойно смотрю в завтрашний день.

За сезон мы поставили однозначную оценку – удовлетворительно. Результаты все видели. Команда показала, что есть потенциал, резервы. И мы их использовали. За один год усилили команду. В целом я считаю, что результат показан нормальный.

Напомним, в минувшем сезоне лучшим результатом среди мужчин стало второе место Александра Логинова в общем зачете Кубка мира. У женщин наивысшую позицию заняла Екатерина Юрлова-Перхт: она стала 14-й.

На чемпионате мира в шведском Эстерсунде российские биатлонисты завоевали три медали: Логинов стал вторым в спринте, Юрлова-Перхт - второй в масс-старте, а мужская команда - третьей в эстафете.

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