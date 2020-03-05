«Это даже не стукачество, а абсолютная ненависть ко всему, что происходит в стране». Губерниев разнес Тихонова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выложил новое фото в своем Instagram. На нем фрагмент документа по делу Александра Логинова.

22 февраля во время чемпионата мира полиция Италии провела обыски в номерах биатлониста и его личного тренера Александра Касперовича. После этого спортсмен снялся с выступления в масс-старте, а позже не исключил, что может завершить карьеру в ближайшее время.

— Фрагмент документа по делу Логинова, полученный по каналам связи из Италии! — написал Губерниев. — Очень много бессмыслицы про Логинова, что он мог что-то принимать и как Касперович мог ему что-то передавать! Но все движения вокруг аккредитации Касперовича, доносы в полицию, обыски и конфискации начались после слов Александра Тихонова! С чем я всех и поздравляю! Выводы каждый сделает сам!

— Мне очень горько и обидно, что человек может дойти до такого в своей ненависти к стране, в которой мы живем, — прокомментировал Дмитрий для «СЭ» свой пост в соцсетях. — Почитайте любые интервью Тихонова. Это не хейт СБР, комментатора Губерниева или еще кого-то, а полнейшая злоба к родной к нашей родной стране, к России. И этим пронизано все. Что он рассказывал в ВИП-шатрах на чемпионате мира, ведомо, наверное, только ему. Поэтому дело здесь даже не в интервью.

Это даже не стукачество, а абсолютная ненависть человека, проживающего ныне в Белоруссии, ко всему, что происходит в России.

Теперь становится понятно, безотносительно истории с аккредитацией, кто может быть явным информатором, фантазером, доносчиком и абсолютно беспринципным человеком.

И у меня, человека, который был воспитан на идеалах олимпийских тихоновских побед, просто душа переворачивается, когда я вижу поведение современного, дошедшего до ручки и временами абсолютно сенильного персонажа. (Владимир Иванов)