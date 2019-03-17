"Это было долгое путешествие к медали". Гигонна - о серебре в масс-старте на ЧМ

Французский биатлонист Антонен Гигонна заявил, что его путешествие к серебряной медали в масс-старте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде было долгим. 27-летний француз впервые в карьере завоевал награду на мировом первенстве.

- Я был 26-м после первой лежки, поэтому мое путешествие к медали было долгим, - приводит слова Гигонна официальный сайт IBU. - Но потом я два рубежа отстрелял чисто при достаточно сильном ветре. Эберхард очень быстр на лыжне, но сегодня у меня было хорошее скольжение, поэтому я смог удержать серебро.

Гигонна занимает 8-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 638 очков.

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