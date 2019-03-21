20:04 | Биатлон

"Это были непонятные промахи". Миронова - о стрельбе в спринте на этапе КМ в Норвегии

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Российская биатлонистка Светлана Миронова заявила, что не может объяснить свои промахи на втором огневом рубеже в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 25-летняя спортсменка допустила два промаха. 

- Стрельба? Я подошла на стойку – это были непонятные промахи, - сказала Миронова в эфире канала "Матч ТВ". - Бывает такое... Видимо, случается. Это гонка с двумя рубежами - нам не показывают стрельбу. Я промазала первым выстрелом, а дальше стала работать аккуратнее. Но все равно еще раз промахнулась.

Трасса? Перед гонкой я думала, что будет тяжелее. В этом сезоне к концу остались силы. Я хочу соревноваться дальше. Ничего не загадываю - буду бороться в каждой гонке. Каждая гонка - это опыт, грубые ошибки разбираются. Я поеду на чемпионат России и, возможно, побегу все гонки.  

Миронова заняла 15-е место в спринтерской гонке. 

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