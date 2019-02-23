"Это была моя лучшая личная гонка в сезоне". Брорссон - о победе в спринте на чемпионате Европы

Шведская биатлонистка Мона Брорссон после победы в спринте на чемпионате Европы в Минске заявила, что провела лучшую личную гонку в текущем сезоне. 28-летняя спортменка опередила россиянку Екатерину Юрлову-Перхт, завоевавшую серебро, и свою соотечественницу Ханну Эберг, ставшую третьей.

- Чувствую, что мой уровень повышается, - приводит слова Брорссон официальный сайт IBU. - Это была моя лучшая личная гонка в сезоне. Если бы я могла оценить свою форму по шкале от 0 до 10, то на данном этапе поставила бы себе 8 баллов.

Ранее Брорссон выиграла золото чемпионата Европы в Минске в смешанной эстафете.

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