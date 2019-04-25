Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не согласен с уходом Андрея Падина с поста тренера резервной женской сборной России по биатлону. Ранее специалист в интервью "Известиям" заявил, что эта новость стала для него неожиданностью.

- Тренера Андрея Падина убрали из наставников резервной женской сборной России по биатлону!!!! Это больше, чем преступление : это ошибка, - написал Губерниев в своем Инстаграме.

Резервную женскую команду к новому сезону будут готовить Сергей Коновалов и Евгений Куваев.

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