"Это безобразие". Васильев - об опоздании Малышко на старт эстафеты на чемпионате России

Двукратный олимпийский чемпион и президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев заявил, что Дмитрий Малышко сам должен нести ответственность за свой инвентарь. 32-летний спортсмен опоздал на старт мужской эстафеты на чемпионате России в Тюмени, а его команда (сборная Санкт-Петербурга) заняла пятое место.

– Я пока сам не знаю, что произошло, - приводит слова Васильева "Спорт день за днем". - Мне еще не доложили. Вообще это безобразие. Чтобы там ни произошло, это ответственность спортсмена. Если он приходит на старт и у него нет с собой ни лыж, ни палок, то, конечно, все вопросы к нему.

Наказание для Малышко? А как его можно наказать? Из сборной выгнать? Никто не выгонит. Даже санкции сложно применить. Сейчас он от федерации Санкт-Петербурга не зависит, потому что с национальной командой ездит. Вот когда он зависел, в прошлом году еще, тогда можно было. А когда не зависит, как его накажешь?

Напомним, в минувшем сезоне Малышко занял 36-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 173 очка.

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