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Сегодня, 10:00

Этап Кубка России по биатлону в Рязани: смотреть трансляцию суперспринта

На этапе Кубка России по биатлону в Рязани состоится суперспринт
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото СБР, Telegram

Этап Кубка России по биатлону в Рязани продолжится в воскресенье, 12 января. Запланированы мужской и женский суперспринты.

Расписание трансляций Кубка России по биатлону, 12 января (московское время):

  • 10.30. Мужчины. Суперспринт, квалификация
  • 11.30. Женщины. Суперспринт, квалификация
  • 13.50. Мужчины. Суперпринт, финал
  • 14.25. Женщины. Суперспринт, финал

В прямом эфире гонки покажет канал «Матч ТВ». Трансляция будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

11 января в Рязани прошли гонки преследования. У женщин победу одержала Анастасия Халили, второе место заняла Полина Плюснина, третьей стала Виктория Метеля. У мужчин первым финишировал Эдуард Латыпов, вторым — Антон Смольский, третьим — Кирилл Бажин.

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