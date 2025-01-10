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Сегодня, 10:00

Этап Кубка России по биатлону в Рязани: смотреть трансляцию спринта

4-й этап Кубка России по биатлону пройдет в Рязани
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото СБР, Telegram

Четвертый этап Кубка России по биатлону проходит в Рязани на базе биатлонного комплекса «Алмаз». В пятницу, 10 января, состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин.

Расписание четвертого этапа Кубка России-2024/25

10 января, пятница

  • 11.00. Мужчины. 10 км, спринт
  • 14.00. Женщины. 7,5 км, спринт

Время — московское.

Трансляция гонок в прямом эфире пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета», а также сайте matchtv.ru. В Белоруссии соревнования покажет телеканал «Беларусь 5».

Биатлон
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