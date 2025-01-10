Плюсина победила в спринте на Кубке России в Рязани, Шевченко — вторая
Российская биатлонистка Полина Плюснина победила в спринте на дистанции 7,5 км на четвертом этапе Кубке России в Рязани.
Спортсменка преодолела дистанцию за 21 минуту 32,8 секунды и не совершила ни одного промаха.
На втором месте финишировала Наталия Шевченко (+9,4; 1 промах). Тройку замкнула Тамара Дербушева (+11,5; 0 промахов).
11 января в Кубке России состоятся гонки преследования.
Кубок России по биатлону-2024/25
4-й этап. Рязань
Женщины. Спринт
1. Полина Плюснина (ЯНАО/Мордовия) — 21 минут 32,8 секунды (0 промахов)
2. Наталия Шевченко (Свердловская область) — +9,4 (1)
3. Тамара Дербушева (Свердловская область) — +11,5 (0)
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