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Этап Кубка мира в Нове-Место оказался под вопросом из-за коронавируса

15:51

Проведение этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место оказалось под вопросом из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Nordic Magazine. По данным источника, в городе госпитализирован мужчина с симптомами нового коронавируса. Он вернулся из Италии, где заболевание распространено больше, чем в любых других европейских странах.

Мэр города Михал Смарда обеспокоен, что проведение этапа Кубка мира в Нове-Место создаст дополнительный риск распространения коронавируса из-за большого наплыва участников и зрителей из разных стран. По его словам, решение о судьбе этапа будет принято в начале следующей недели. Этап должен пройти с 5 по 8 марта.

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