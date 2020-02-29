Этап Кубка мира в Нове-Место оказался под вопросом из-за коронавируса

Проведение этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место оказалось под вопросом из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Nordic Magazine. По данным источника, в городе госпитализирован мужчина с симптомами нового коронавируса. Он вернулся из Италии, где заболевание распространено больше, чем в любых других европейских странах.

Мэр города Михал Смарда обеспокоен, что проведение этапа Кубка мира в Нове-Место создаст дополнительный риск распространения коронавируса из-за большого наплыва участников и зрителей из разных стран. По его словам, решение о судьбе этапа будет принято в начале следующей недели. Этап должен пройти с 5 по 8 марта.