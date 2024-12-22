Тарьей Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону

Биатлонист Тарьей Бе стал победителем гонки с общего старта на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Ле Гран-Борнан.

Норвежец преодолел дистанцию 15 км за 37 минут 20,8 секунды и допустил один промах. Второе место занял представитель Германии Данило Ритмюллер (+4,0; 1). Замкнул тройку лучших норвежец Йоханнес Бе (+9,7; 3).

Кубок мира по биатлону-2024/25

3-й этап. Ле Гран-Борнан.

Раздельный старт. Мужчины

1. Тарьей Бе 37.20,8 (1)

2. Данило Ритмюллер— 4,0 (1)

3. Йоханнес Бе — 9,7 (3)