"Эта бронза для меня сродни золоту". Дальмайер - о третьем месте на ЧМ в Эстерсунде

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила, что бронзовая медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде для нее эквивалентна золотой награде. 25-летняя спортсменка не допустила ни одного промаха и на 12,6 секунды отстала от победителя гонки - словачки Анастасии Кузьминой.

- Это особенный результат для меня. Я немного простудилась, однако сегодня утром решила стартовать, - приводит слова Дальмайер официальный сайт IBU. - Я думаю, что важно чисто стрелять, тогда все возможно. Я рада этой медали. Эта бронза кажется мне золотом.

Дальмайер занимает 17-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 365 очков.

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