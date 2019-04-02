"Есть проблемы со здоровьем". Бабиков - о пропуске двух гонок на чемпионате России

Российский биатлонист Антон Бабиков признался, что бежал не все гонки на чемпионате России в Тюмени из-за проблем со здоровьем. 27-летний спортсмен принял участие в масс-старте, где стал 26-м, а также в мужской эстафете, где завоевал серебро в составе команды Башкортостана.

- Да, есть проблемы со здоровьем, - приводит слова Бабикова "Тюменская Арена". - Я приехал только к концу чемпионата, на масс-старт и эстафету. Рад, что в командной гонке смог побиться и помочь партнерам.

Напомним, Бабиков является чемпионом мира-2017, а также действующим обладателем Кубка IBU.

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