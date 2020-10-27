Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев в беседе с «СЭ» прокомментировал решение антидопинговой панели CAS признать виновным российского биатлониста Евгения Устюгова в нарушении антидопинговых правил. Устюгова лишили золотых медалей на Олимпийских играх 2010 и 2014 годов.

— Если есть допинг тест, в котором содержится запрещенное вещество, у нас ведь и целая история с мельдонием была, хоть нас и предупреждали тогда, то последствия для всех должны быть одинаковые. Но если повышенный гемоглобин — это особенность его организма, тогда такое решение чистой воды охота на Евгения, — заявил Валуев «СЭ». — Есть люди и с повышенным тестостероном, есть те, у которых в крови показывает постоянное содержание определенного количества алкоголя. Бывают разные особенности организма.

Безусловно стоит подавать апелляцию, это необходимо доказывать, тем более не первый год он сдает все тесты. Если посмотреть статистику, то можно доказать, что это особенность организма и в данном случае можно обращаться в суд.

Мы так радовались победе в эстафете в Сочи, это такая феерия была. Финал — апофеоз вообще всей олимпиады, сам не могу забыть, как очень сильно радовались. Потеря это или нет — не знаю, не хочу забегать вперед. Я очень надеюсь, что получится доказать его невиновность, тогда это все вернется. У нас сегодня в отношении российских спортсменов есть предвзятость, это мы уже знаем, это уже данность, мы с ней живем уже несколько лет. (Анастасия Пастернак)