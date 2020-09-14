«Еще в 2012 году решил, что закончу карьеру после Игр в Сочи». Евгений Устюгов о хейтерах

Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов в интервью «СЭ» объяснил почему решил завершить свою карьеру в апреле 2014 года.

— Может ли объяснить, почему решили так внезапно завершить карьеру? Понимаете ли, что на фоне дальнейшей дисквалификации это выглядит подозрительно?

— В 2012 году на одной из откатных тренировок перед началом сезона, я шел в подъем и подумал, что, когда Игры в Сочи закончатся, я точно завершу карьеру. Я устал по 10 месяцев быть вне дома, устал разговаривать со своим ребенком только по скайпу. Для меня семья важнее, а критики пусть думают то, что хотят.

— Вашей старшей дочери уже 10 лет, она многое понимает. Задает ли она вопросы по поводу происходящего и как вы ей объясняете суды и постоянные упоминания допинга рядом с вашей фамилией?

— Ей 10 лет, и она занимается биатлоном, как бы это не резало другим уши. Что такое допинг она, слава Богу, пока не знает. Слово «допинг» у нас в семье не звучало ни разу. И надо отдать должное нашим болельщикам, тренерам, спортсменам. Все прекрасно понимают, что на данный момент я заложник ситуации. Весь Красноярский край и большинство представителей биатлонного сообщества меня поддерживают. Я со всеми общаюсь, как и раньше, а если надо, консультирую. Ко мне часто приходят люди, у которых спортсмены попадают в сборную России и спрашивают, как молодому парню надо вести себя в команде. Я никогда не отказываю в совете. (Тимур Ганеев)

Полностью интервью Евгения Устюгова — на сайте «СЭ»