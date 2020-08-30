Еще два российских биатлониста уйдут в сборную Румынии

Сборная Румынии может пополниться еще двумя российскими биатлонистами. В Федерации биатлона Румынии, готовятся документы для оформления перехода Дмитрия Шамаева и Натальи Ушкиной, сообщает ТАСС.

Переход состоится после получения биатлонистами румынского гражданства, Министерством молодежи и спорта Румынии инициирована ускоренная процедура рассмотрения этого вопроса.

Шамаеву 25 лет, Ушкиной — 23 года. В юношеском возрасте они привлекались в сборную для выступления на международных стартах, на взрослом уровне за главную команду страны не выступали. В разные годы становились призерами чемпионата России.

В нынешнее межсезонье в сборную Румынии перешли три российских биатлониста — Анастасия Толмачева, Анатолий Оськин и Елена Чиркова.