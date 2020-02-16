Эмильен Жаклен: «Думал, что победит Логинов»

Французский биатлонист Эмильен Жаклен поделился эмоциями после победы в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). Россиянин Александр Логинов? занял третье место.

— Это невероятно. После последнего рубежа я подумал, что буду бороться с Бе за второе место, а победит Логинов, — приводят слова Жаклена в пресс-служба IBU. — Потом я осознал, что могу стать чемпионом. Я постарался быть умнее Йоханнеса. Он очень быстро шел в начале круга, но я сконцентрировался на себе.

Победа — это больше, чем я ожидал. Это просто невероятно. Йоханнес сказал, что я должен плакать и радоваться. Я ответил: «Я стесняюсь и не знаю, что мне делать».