10:08 16 декабря | БИАТЛОН

Эмиль Хегле Свендсен: "Надеюсь, Шипулина нет в списке ВАДА"

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Норвежец Эмиль Хегле Свендсен выразил надежду на то, что Антона Шипулина нет в списке ВАДА, который оно передало IBU. В нем фигурирует 31 российский биатлонист, с чьими допинг-пробами могли быть проведены махинации.

– Шипулин нормальный парень. Надеюсь, он ничего не нарушал, – цитирует VG Свендсена. – 31 спортсмен. Это ужасно много. Это означает, что ситуация хуже, чем мы предполагали. Если у IBU есть доказательства, он должен реагировать. И он серьезно отнесся к этим фактам. Россия хорошая биатлонная страна, где много замечательных спортсменов, способных успешно выступать и без допинга. Давайте подождем вердикта IBU.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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dv2205

почему не 331 и меня нет я каждый день по 50 грамм принимаю

21:00 16 декабря

джей

Очень надеемся , что справки о терапевтических исключениях норвежских биатлонистов не липовые. Задолбали астматики !!!

19:42 16 декабря

Anders Panayotis

Мы тоже надеемся!

18:43 16 декабря

alex1966

Похоже на правду, поскольку наши функционеры ничего не делают, и ничего не обжалуют. Пожалуй Российских спортсменов серьезно накажут. Непонятно высказывания спортсменов других стран, многие из них наверняка что-то принимают, тот-же Фуркад, который имеет нечеловеческое здоровье. Кстати есть вопрос, а что представителей России в ВАДА нет ? Как-то игра идет в одни ворота.

12:49 16 декабря

bvp

Свендсен: у меня нет астмы, но я использую препараты от неё, когда необходимо....

11:52 16 декабря

shpasic

да есть он там, в конец списка ручкой дописан.

11:21 16 декабря

Семь ветров

"Астматики" митингуют. Обычно: "Держи вора!!!" громче всех орут сами воры...

11:11 16 декабря

Levbereg

Chen 1979- А кто опровергнет? Если даже параолимпийцев по надуманным обвинениям не пустили на соревнования. А тут одна из сильнейших команд по биатлону в Мире.

11:00 16 декабря

Chen1979

Это конец. Если кто может - опровергните.

10:55 16 декабря

Levbereg

Петя Не пускать Фуркада в Тюмень на этап кубка мира! 10:48_______________________________________ На 99 % в Тюмени не будет кубка Мира по биатлону. ДА и нашу всю команду отстранят на 99 процентов. Жаль. Только мужская сборная стала конкурентноспособной.

10:51 16 декабря

Петя

Не пускать Фуркада в Тюмень на этап кубка мира!

10:48 16 декабря

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