Эмиль Хегле Свендсен: "Надеюсь, Шипулина нет в списке ВАДА"

Норвежец Эмиль Хегле Свендсен выразил надежду на то, что Антона Шипулина нет в списке ВАДА, который оно передало IBU. В нем фигурирует 31 российский биатлонист, с чьими допинг-пробами могли быть проведены махинации.
– Шипулин нормальный парень. Надеюсь, он ничего не нарушал, – цитирует VG Свендсена. – 31 спортсмен. Это ужасно много. Это означает, что ситуация хуже, чем мы предполагали. Если у IBU есть доказательства, он должен реагировать. И он серьезно отнесся к этим фактам. Россия хорошая биатлонная страна, где много замечательных спортсменов, способных успешно выступать и без допинга. Давайте подождем вердикта IBU.
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Прав ли Мартен Фуркад, предложивший бойкотировать соревнования, если IBU не накажет российских биатлонистов?
dv2205
почему не 331 и меня нет я каждый день по 50 грамм принимаю
21:00 16 декабря
джей
Очень надеемся , что справки о терапевтических исключениях норвежских биатлонистов не липовые. Задолбали астматики !!!
19:42 16 декабря
Anders Panayotis
Мы тоже надеемся!
18:43 16 декабря
alex1966
Похоже на правду, поскольку наши функционеры ничего не делают, и ничего не обжалуют. Пожалуй Российских спортсменов серьезно накажут. Непонятно высказывания спортсменов других стран, многие из них наверняка что-то принимают, тот-же Фуркад, который имеет нечеловеческое здоровье. Кстати есть вопрос, а что представителей России в ВАДА нет ? Как-то игра идет в одни ворота.
12:49 16 декабря
bvp
Свендсен: у меня нет астмы, но я использую препараты от неё, когда необходимо....
11:52 16 декабря
shpasic
да есть он там, в конец списка ручкой дописан.
11:21 16 декабря
Семь ветров
"Астматики" митингуют. Обычно: "Держи вора!!!" громче всех орут сами воры...
11:11 16 декабря
Levbereg
Chen 1979- А кто опровергнет? Если даже параолимпийцев по надуманным обвинениям не пустили на соревнования. А тут одна из сильнейших команд по биатлону в Мире.
11:00 16 декабря
Chen1979
Это конец. Если кто может - опровергните.
10:55 16 декабря
Levbereg
Петя Не пускать Фуркада в Тюмень на этап кубка мира! 10:48_______________________________________ На 99 % в Тюмени не будет кубка Мира по биатлону. ДА и нашу всю команду отстранят на 99 процентов. Жаль. Только мужская сборная стала конкурентноспособной.
10:51 16 декабря
Петя
Не пускать Фуркада в Тюмень на этап кубка мира!
10:48 16 декабря