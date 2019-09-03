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Эмиль Хегле Свендсен: «Ханевольд дарил нам много радости и хорошего настроения»

22:16

Четырехкратный олимпийский чемпион Эмиль Хегле Свендсен выразил соболезнования в связи со смертью Хальварда Ханевольда. Обладателю трех золотых медалей Игр было 49 лет.

— Хальвард был уникальным спортсменом и товарищем по команде и дарил нам много радости и хорошего настроения, — цитирует tv2.no Свендсена. — Рядом с ним нельзя было грустить. Я навсегда запомню совместные веселые поездки и, не в последнюю очередь атмосферу за обеденным столом.

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