Эмиль Хегле Свендсен: «Ханевольд дарил нам много радости и хорошего настроения»

Четырехкратный олимпийский чемпион Эмиль Хегле Свендсен выразил соболезнования в связи со смертью Хальварда Ханевольда. Обладателю трех золотых медалей Игр было 49 лет.

— Хальвард был уникальным спортсменом и товарищем по команде и дарил нам много радости и хорошего настроения, — цитирует tv2.no Свендсена. — Рядом с ним нельзя было грустить. Я навсегда запомню совместные веселые поездки и, не в последнюю очередь атмосферу за обеденным столом.