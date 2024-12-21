Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 23:37

Биатлонистка Каплина: «С каждым выстрелом была все больше уверена в себе»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Биатлонистка Елизавета Каплина прокомментировала пятое место в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Чайковском.

«Весь сезон меня подводила стрельба. Я никак не могла найти баланс между скоростью и стрельбой, хотя и скорость потом тоже пропала. Уже и мотивация пропадала. В сегодняшней гонке настраивалась больше на стрельбу, хотела отстрелять чисто. Но вот один штраф немножко не дал побороться за тройку даже с такого дальнего места которое было у меня вчера в спринте. С каждом выстрелом была все больше в себе уверена.

На последнем рубеже сделала чистую стрельбу и думала, что мне хоть как-то надо доехать до цветов. И вот получилось занять пятое место. Стараюсь себя перебороть, найти что-то новое в технике и стрельбе, научиться чему-то новому — это сейчас мотивирует», — приводит слова Каплиной «РБ Спорт».

В гонке преследования на Кубке Содружества в Чайковском победу одержала Виктория Сливко. Второй финишировала белоруска Динара Смольская. Третье место заняла Наталия Шевченко.

Источник: РБ Спорт
Биатлон
Елизавета Каплина
Читайте также
«Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» в матче чемпионата Англии
Минск – гроза фаворитов. Что произошло в КХЛ 20 декабря
МВФ объявил Украине три новых условия для продолжения финансирования
В Москве задержали подозреваемого в хищении экс-замминистра просвещения РФ
«Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» в матче чемпионата Англии
В ЛНР в результате ДТП с участием автобуса погибли семь человек
Популярное видео
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сливко выиграла гонку преследования на третьем этапе Кубка Содружества, белоруска Смольская — вторая

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости