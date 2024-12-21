Биатлонистка Каплина: «С каждым выстрелом была все больше уверена в себе»

Биатлонистка Елизавета Каплина прокомментировала пятое место в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Чайковском.

«Весь сезон меня подводила стрельба. Я никак не могла найти баланс между скоростью и стрельбой, хотя и скорость потом тоже пропала. Уже и мотивация пропадала. В сегодняшней гонке настраивалась больше на стрельбу, хотела отстрелять чисто. Но вот один штраф немножко не дал побороться за тройку даже с такого дальнего места которое было у меня вчера в спринте. С каждом выстрелом была все больше в себе уверена.

На последнем рубеже сделала чистую стрельбу и думала, что мне хоть как-то надо доехать до цветов. И вот получилось занять пятое место. Стараюсь себя перебороть, найти что-то новое в технике и стрельбе, научиться чему-то новому — это сейчас мотивирует», — приводит слова Каплиной «РБ Спорт».

В гонке преследования на Кубке Содружества в Чайковском победу одержала Виктория Сливко. Второй финишировала белоруска Динара Смольская. Третье место заняла Наталия Шевченко.