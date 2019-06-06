Елисеев тренируется в Саранске с отцом

Российский биатлонист Матвей Елисеев заявил, что тренируется в Саранске вместе со своим отцом Павлом. 26-летний спортсмен добавил, что хочет принять участие в чемпионате России по летнему биатлону.

- У папы здесь сборы с младшими учениками, и мы решили, что и мне будет полезно приехать в Саранск – здесь есть стрельбище и можно поработать над своей стрельбой, - приводит слова Елисеева "Новостной портал Мордовии". - Впереди - сборы в Чайковском и Токсово, но там тренеры российской команды не смогут мне уделить столько персонального внимания, а здесь я постоянно под "присмотром" папы, который является моим личным тренером.

В межсезонье планирую принять участие в чемпионате России по летнему биатлону, потом, если даст добро тренерский штаб сборной, съезжу на летний чемпионат мира.

Напомним, в минувшем сезоне Елисеев занял 29-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 298 очков. На чемпионате мира-2019 он завоевал бронзу в мужской эстафете.

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