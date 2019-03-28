Елисеев стал чемпионом России в спринте, у Логинова – серебро

Матвей Елисеев выиграл спринтерскую гонку на чемпионате России по биатлону в Тюмени. 25-летний спортсмен одержал победу, несмотря на два штрафных круга.
Серебро завоевал Александр Логинов, бронзовая медаль досталась Ивану Томилову.
Гонка преследования состоится 30 марта. Начало - в 12.15 (по мск).
Тюмень
Чемпионат России
Мужчины
Спринт
10 км
1. Матвей Елисеев (Москва) – 25.11,4 (2 штрафных круга)
2. Александр Логинов (Тюменская область) – отставание 15,7 (3)
3. Иван Томилов (ХМАО-Югра) – 18,9 (0)
4. Владимир Семаков (Удмуртия) – 34,4 (1)
5. Максим Буртасов (Новосибирская область) – 40,4 (0)
6. Вадим Филимонов
7. Илья Машуков
8. Александр Жирный
9. Семен Сучилов
10. Александр Попов