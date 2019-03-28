Елисеев стал чемпионом России в спринте, у Логинова – серебро

Матвей Елисеев выиграл спринтерскую гонку на чемпионате России по биатлону в Тюмени. 25-летний спортсмен одержал победу, несмотря на два штрафных круга.

Серебро завоевал Александр Логинов, бронзовая медаль досталась Ивану Томилову.

Гонка преследования состоится 30 марта. Начало - в 12.15 (по мск).

Тюмень

Чемпионат России

Мужчины

Спринт

10 км

1. Матвей Елисеев (Москва) – 25.11,4 (2 штрафных круга)

2. Александр Логинов (Тюменская область) – отставание 15,7 (3)

3. Иван Томилов (ХМАО-Югра) – 18,9 (0)

4. Владимир Семаков (Удмуртия) – 34,4 (1)

5. Максим Буртасов (Новосибирская область) – 40,4 (0)

6. Вадим Филимонов (ХМАО-Югра) – 40,6 (1)

7. Илья Машуков (Коми) – 40,6 (0)

8. Александр Жирный (Башкортостан) – 49,6 (0)

9. Семен Сучилов (ХМАО-Югра) – 1.01,7 (3)

10. Александр Попов (ЯНАО-Югра) – 1.02,7 (0)

