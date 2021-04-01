Елисеев при подготовке к следующему сезону готов несколько сборов провести со сборной России

Российский биатлонист Матвей Елисеев может провести несколько сборов со сборной при подготовке к следующему сезону.

Последние годы спортсмен тренируется отдельно от сборной, которую возглавляет Юрий Каминский.

«К сожалению, я еще не успел встретиться с Юрием Михайловичем, поэтому конкретики пока нет. Но у меня есть понимание, что помощь сборной мне нужна. Мне в любом случае нужен спарринг, в самостоятельной подготовке есть свои плюсы, но есть моменты, которые в одиночку не восполнить», — цитирует Елисеева ТАСС.

Следующий сезон у биатлонистов будет олимпийским. Игры пройдут в 2022 году в Пекине с 4 по 20 февраля.