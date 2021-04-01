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Елисеев при подготовке к следующему сезону готов несколько сборов провести со сборной России

16:11
Матвей Елисеев. Фото AFP
Матвей Елисеев. Фото AFP
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Российский биатлонист Матвей Елисеев может провести несколько сборов со сборной при подготовке к следующему сезону.

Последние годы спортсмен тренируется отдельно от сборной, которую возглавляет Юрий Каминский.

«К сожалению, я еще не успел встретиться с Юрием Михайловичем, поэтому конкретики пока нет. Но у меня есть понимание, что помощь сборной мне нужна. Мне в любом случае нужен спарринг, в самостоятельной подготовке есть свои плюсы, но есть моменты, которые в одиночку не восполнить», — цитирует Елисеева ТАСС.

Следующий сезон у биатлонистов будет олимпийским. Игры пройдут в 2022 году в Пекине с 4 по 20 февраля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11051129

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