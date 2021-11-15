Елисеев объяснил разницу в точности при стрельбе стоя и лежа

Двукратный чемпион Европы по биатлону Матвей Елисеев рассказал о нюансах, которые влияют на стрельбу в положении лежа.

«Если разбирать ситуацию на моем примере, очень сложно оказалось совместить на одном ложе изготовку и стоя, и лежа. Я как-то общался на эту тему с нашим консультантом по стрельбе Александром Куделиным, так он сказал, что вообще меняют длину приклада в зависимости от того, из какой позиции стреляет человек. Сделать такое в гонке достаточно сложно. Я уже довольно давно использую механизм, который позволяет мне изменить длину приклада во время гонки одним щелчком, но все равно сложно. У нас ведь, помимо длины приклада, приходится учитывать миллион параметров», — сказал Елисеев в интервью RT.

Также биатлонист добавил, что на точность стрельбы влияет умение спортсмена справляться с высоким пульсом.

«Лежа труднее справляться с высоким пульсом. Там же ремень — он по телу идет, а при высоком пульсе винтовка колышется сильно. А стоя больше влияет ветер. Когда он настолько силен, что сдувает тело, очень сложно успокоиться», — добавил Елисеев.