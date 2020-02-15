Елисеев не побежит индивидуалку, но планируется в сингл-микст

Россинин Матвей Елисеев сообщил, что по планам он должен пропустить индивидуальную гонку на чемпионате мира. Сегодня в спринте спортсмен не попал в десятку, передает из Антерсельвы спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

— Слишком большое западение по скорости на последнем круге было сегодня, — посетовал Елисеев. — Посмотрим, что будет дальше. По планам я должен пропустить индивидуальную гонку, но выступить в сингл-миксте. Может, что-то изменится. И еще. Хочу поздравить маму. У нее сегодня день рождения. Жаль, не удалось ее порадовать.