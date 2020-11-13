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Елисеев: «Интересно, на что мы наработали на сборах»

13 ноября 2020, 23:05
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Матвей Елисеев на своей странице в Instagram рассказал о подготовке к сезону-2020/21 на Семинском перевале в Алтае.

«Красиво тут! Горы, кедровая сосна, солнце, снег! Надо еще летом сюда вернуться, хочется реальный рафтинг прочувствовать. Река Катунь очень мощная и суперкрасивая.Но скоро сезон, очень интересно, на что мы наработали», — написал Елисеев.

Первый этап Кубка мира-2020/21 состоится 28-29 ноября в финском Контиолахти.

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