Елисеев: «Интересно, на что мы наработали на сборах»

Матвей Елисеев на своей странице в Instagram рассказал о подготовке к сезону-2020/21 на Семинском перевале в Алтае.

«Красиво тут! Горы, кедровая сосна, солнце, снег! Надо еще летом сюда вернуться, хочется реальный рафтинг прочувствовать. Река Катунь очень мощная и суперкрасивая.Но скоро сезон, очень интересно, на что мы наработали», — написал Елисеев.

Первый этап Кубка мира-2020/21 состоится 28-29 ноября в финском Контиолахти.