Елисеев: «Доволен. На спуске всех обгонял»

Россиянин Матвей Елисеев, занявший 19-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира Хохфильцене, отметил, что доволен гонкой. По его словам, на спуске всех обгонял.

— В шоке был от себя, не ожидал такой «лежки». Надо исправляться, — отметил Елисеев в эфире «Матч ТВ». — Но гонкой доволен. Меня очень выручили лыжи, на спуске всех обгонял. Надеюсь, буду потихоньку разгоняться.

Первый этап эстафеты? Все вопросы к тренерскому штабу, я не против. Готов на любом этапе выступить.