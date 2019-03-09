"Еле стою". Елисеев - о спринтерской гонке на чемпионате мира в Эстерсунде

Российский биатлонист Матвей Елисеев заявил, что потратил много сил на первом круге спринтерской гонки на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 25-летний спортсмен занял 51-е место.

- Начал слишком быстро. Понял это к середине первого круга, начал исправлять ситуацию, но зашел слишком далеко и не смог выкарабкаться, - сказал Елисеев в эфире канала "Матч ТВ". - Это чемионат мира. Наверное, чрезмерно настроился. Сгорел и потратил силы еще до старта.

Слышал, что иду вровень с лидерами. На середине круга начал сбавлять. Но скольжение по свежему снегу было плохое. Готов я достаточно хорошо. Делал максимум, чтобы как-то спасти гонку. Еле стою.

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