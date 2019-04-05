Экспертный совет Минспорта признал удовлетворительным выступление российских биатлонистов

Экспертный совет Министерства спорта РФ признал удовлетворительным выступление сборной России по биатлону в минувшем сезоне, информирует ТАСС со ссылкой на Союз биатлонистов России.

В минувшем сезоне российские биатлонисты завоевали три медали на главном старте сезона - чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Последний раз такое количество наград на турнире они завоевывали восемь лет назад.

Лучшим в сборной России стал Александр Логинов, который занял второе место в общем зачете Кубка мира. На его счету также серебро чемпионата мира в спринте и бронза в эстафете. Еще одну награду в Эстерсунде российской команде принесла Екатерина Юрлова-Перхт, которая стала лучшей среди россиянок в Кубке мира (14-е место).

В Кубке наций мужская и женская команды заняли четвертые места.