«К ЧМ он подойдет в своей лучшей форме». Экс-тренер сборной верит в Логинова

Чемпион мира в спринте Александр Логинов в этом сезоне выступает скромно. Выше десятого места не поднимался ни разу. Однако экс-главный тренер сборной России Анатолий Хованцев, который руководил командой в 2018-20 годах, большой проблемы в этом не видит.

— С самого начала сезона не устаю повторять: к чемпионату мира он подойдет в своей лучшей форме, — заявил Хованцев. — Даже в воскресенье, на фоне трагедии в семье, он хорошо бодался с Дале и по доппатронам провел лучшую эстафету в сезоне.

— В личных гонках, исходя из результатов этого сезона, на чемпионате мира он будет претендовать на медаль?

— Логинов остается Логиновым. У Александра есть уникальная черта характера: как бы плохо и тяжело ни было — он умеет собраться на самый ответственный старт. Надо знать и видеть, как он к этому подходит. И нужно просто постараться не помешать ему.

(Владимир Иванов)