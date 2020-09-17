Экс-президенту СБР Кравцову грозит до 10 лет лишения свободы

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на московскую Общественную наблюдательную комиссию.

Кравцов задержан по уголовному делу по статье 160 УК РФ, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, во время того, как Кравцов возглавлял СБР, на должности аналитиков были назначены шесть человек, а также один на должность спортсмена-инструктора российской сборной по лыжным гонкам. При этом они не выполняли трудовую функцию, но регулярно получали зарплату, из-за чего сумма ущерба составила 14,45 миллиона рублей.