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Сегодня, 11:20

Экс-президент СБР: «Надо создавать новый международный союз, а не стелиться под IBU»

Сергей Федоров
Корреспондент

Бывший президент СБР Владимир Драчев в разговоре с «СЭ» оценил будущие перспективы российского биатлона после отстранения от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

«Единственный выход — создавать свой международный союз. Надо полностью отходить от IBU и заниматься развитием вида спорта с нашими дружескими странами. Большинство жителей мира поддерживают Россию. Потихоньку надо развивать биатлон у наших друзей, это единственное верное решение сейчас. Нельзя стелиться и подыгрывать IBU. Эта организация знает только позицию силы. Для них Россия — это медведь, который вышел из берлоги. Надо жить своей жизнью, развивать стадионы и детей. Спортсменов стоит отдать в регионы, чтобы они развивали биатлон на местах. Сейчас у нас освобождается бюджет, который закладывался на международные поездки. Эту финансовую часть надо пустить на восстановление и строительство спортивных центров. И не надо строить большие объекты, нужны обычные лыжные трассы, стрельбища. Других видов спорта тоже касается. Все освободившиеся деньги надо пустить на внутренний спорт. Это все когда-либо закончится, а мы будем конкурентоспособны в любом виде спорта», — сказал Драчев «СЭ».

17 марта IBU рассмотрит исключение СБР из числа членов организации.

Сборная России по биатлону
Владимир Драчев
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