Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в беседе с «СЭ» прокомментировал победу женской сборной в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

— Поздравляю! Порадовали наши девушки. Женская эстафета всегда непредсказуема, но в нынешней ситуации России справилась. Наша четверка прошла тактически идеально, хоть и с запасными патронами. Главное, что мы не зашли на штрафные круги и отработали качественно практически все рубежи.

Это отличная работа. Боюсь спугнуть, сейчас спортсменок нельзя перехвалить. Пусть бегают и дальше радуют нас. Подготовка к чемпионату мира вроде проходит в планомерном и хорошем режиме. Значит мы не ошиблись в выборе тренеров.

Команду представляли Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. На заключительном огневом рубеже Кайшева пришла одновременно с немкой Франциской Пройс. Россиянка отстрелялась точно, Пройс понадобился один дополнительный патрон. Кайшева ушла с рубежа с восьмисекундным преимуществом и смогла его удержать.

(Сергей Федоров)