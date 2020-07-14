Экс-президент СБР: «Деньги, которые выделяются на питание спортсменов сборной уже не соответствует современным реалиям»

Депутат Госдумы, экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал слова старшего тренера мужской команды Юрия Каминского, который заявил, что спортсмены испытывают большие трудности с питанием на сборе в Рыбинске.

— Это действительно проблема, — отметил в разговоре с «СЭ» Драчев. — Те деньги, которые выделяются на питание спортсменов сборной уже не соответствует современным реалиям. Продукты же дорожают, особенно мясо, а суммы давно не индексировалась. Минспорта надо утверждать новые расценки. В СССР у спортсменов не было ограничений в еде. Сколько ты хотел съесть, столько и давали. И всегда можно было попросить добавки. Сейчас мы замкнуты в определенные рамки. Базе выделяется определенная сумма денег и они не могут выйти за этот бюджет. Порой, спортсменам приходится докупать продукты за свой счет. Это неправильно. (Тимур Ганеев)

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