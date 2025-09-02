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2 сентября 2025, 18:42

Экс-президент IBU Бессеберг обжалует приговор по делу о коррупции

Сергей Ярошенко

Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг подаст апелляцию в Верховный суд Норвегии на решение о тюремном заключении на три года по делу о коррупции.

«Считаем нормальным, чтобы Верховный суд рассмотрел вынес свое заключение по данному решению. Эти обвинения являются ложными и долгие годы были тяжелым бременем для него», — приводит слова адвоката функционера Фредрика Берга NRK.

Бессеберг более 25 лет занимал пост президента IBU.

В апреле 2024 года Бессеберга приговорили к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы по делу о коррупции по восьми пунктам обвинения. После этого Спортивный арбитражный суд (CAS) пожизненно запретил ему занимать любые официальные должности в биатлонных организациях.

Бессеберг, в частности, был признан виновным в получении взяток деньгами, ценными подарками, оплаченными услугами проституток и охотничьими поездками в Россию, Австрию и Чехию. Также суд постановил, что норвежец действовал в интересах России.

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Биатлон
Андерс Бессеберг
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