Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 12:12

Экс-казахстанский биатлонист Еремин рассказал о финише с российским флагом

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Биатлонист Роман Еремин рассказал о финише с российским флагом в большом масс-старте на этапе Кубка Содружества в Рязани. Еремин занял в гонке первое место. Ранее он выступал за Казахстан, но был исключен из команды за нарушение дисциплины и спортивного режима.

— Первая победа в России?

— Получается, что так. Если не считать каких-то областных стартов.

— Финиш с флагом многое значит?

— Скажу так, что это достаточно забавно с точки зрения, что я не коренной житель России.

— Задумывался: брать или не брать?

— Особо не задумывался. Автоматом взял и все, — сказал Еремин.

Биатлон
Сборная России по биатлону
1
Читайте также
Главная звезда чемпионата России отказалась от участия. Новая потеря — Александра Трусова
Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим
Украинские СМИ объяснили взрывы в Киеве
Немцы высмеяли рождественское видеопоздравление Зеленского
Die Welt: Германия может стать зависимой от Катара из-за отказа от газа из России
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роман Еремин выиграл большой масс-старт на этапе Кубка Содружества в Рязани

Бывший казахстанский биатлонист Еремин объяснил, почему стал выступать за Россию
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости