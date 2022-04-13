Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов высказался об идее пригласить восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена в сборную России.

«В свое время мы привлекали к работе со сборной личных тренеров. Мой тренер Евгений Глинский частенько приезжал на сборы, и ему великий Александр Привалов доверял проводить тренировку. Для него это было счастьем, он набирался опыта.

Что мы сейчас видим? У нас 14 высших учебных заведений физической культуры и академий, но во многих видах спорта преобладают иностранцы. И сейчас Майгуров говорит о том, что разговаривал о работе с Бьорндаленом. Надо же было до такого додуматься. С такой историей биатлона мы ищем тренера там», — цитирует Тихонова ТАСС.

1 апреля президент СБР Виктор Майгуров заявил, что Бьорндален мог стать тренером сборной России.