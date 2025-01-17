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Экс-глава медиаслужбы СБР Бойцов: «Ольга Зайцева сама вычислила, что я пошел на СВО, и мне написала»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Спортивный журналист и бывший руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов в интервью «СЭ» рассказал, как биатлонное сообщество отреагировало на его решение уйти служить на СВО. Бойцов подписал контракт с Министерством обороны России в октябре.

— Ты знаком со многими людьми из биатлона и работал с ними. Какую от них реакцию получил?

— Для многих было неожиданным. Но когда я с ними пообщался, получил много поддержки. Каких-то недоуменных вопросов и двусмысленных оценок не было. Я рад, что биатлонная семья, тот круг людей, с которым я общаюсь, очень поддерживает. Например, Ольга Зайцева сама вычислила, что я пошел на СВО, и мне написала. Здесь, в Рязани (на лыжно-биатлонной «Гонке чемпионов»), мы с ней встретились. Было очень приятно, тем более с Ольгой мы земляки.

— Ты всегда следил за статистикой, биатлонной историей. Сейчас удается это делать?

— Да, слежу. Когда я на связи, то по-прежнему изучаю. Главное, что есть и обратная связь. Мне позвонили из Читы, когда умер чемпион мира Геннадий Иванович Ковалев. Я его хорошо знал. Звонили, когда еще он лежал в больнице, я с ним общался. Такие моменты не упускаю. Поэтому стараюсь за всем следить. У меня в телефоне много статистики, сохранено много того, что может быть интересно для биатлона.

— Позывной связан с биатлоном?

— Да, «Журналист».

— Как воспринимают тебя сослуживцы?

— С интересом. Когда рано или поздно все узнают, что моя жизнь была связана со спортом, то много задают вопросов. Приятно, что Дмитрий Губерниев записал моим товарищам поздравления. Парней это очень тронуло, — сказал Бойцов «СЭ».

Полностью интервью Константина Бойцова читайте на сайте «СЭ»

Биатлон
Ольга Зайцева (биатлон)
СБР
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