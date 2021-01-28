Экс-глава IBU Бессеберг признан виновным в защите интересов российских биатлонистов

Независимая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) опубликовала в Twitter последний отчет по расследованию в отношении бывшего главы организации Андерса Бессеберга.

Согласно релизу, «у Бессеберга и бывшего генерального секретаря IBU Николь Реш есть прецеденты, требующие ответа за нарушение правил IBU, исходя из очевидной защиты интересов России без веских оснований в антидопинговом контексте», — идет речь в заявлении пресс-службы организации.

Какое наказание понесут чиновники, на данный момент неизвестно.