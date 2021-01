Экс-глава IBU Бессеберг признан виновным в защите интересов российских биатлонистов

Независимая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) опубликовала в Twitter последний отчет по расследованию в отношении бывшего главы организации Андерса Бессеберга.

Согласно релизу, «у Бессеберга и бывшего генерального секретаря IBU Николь Реш есть прецеденты, требующие ответа за нарушение правил IBU, исходя из очевидной защиты интересов России без веских оснований в антидопинговом контексте», — идет речь в заявлении пресс-службы организации.

Какое наказание понесут чиновники, на данный момент неизвестно.

«We are shocked by the wrongdoing that has been described in the External Review Commission's report,» IBU President Olle Dahlin stated. pic.twitter.com/ITApaamcWo