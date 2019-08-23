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Экипировщик сборной России готов выдать комплекты спортсменам в ближайшие дни

15:08
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Экипировщик сборной России по биатлону в ближайшее время готов обеспечить спортивными комплектами на новый сезон членов национальной команды. Ранее глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что компания KV+ пока не выполнила своих обязательств, информирует ТАСС.

«Опоздания были, но они не критичны. На данный момент практически вся экипировка получена и уже находится на складе. В ближайшие дни ее можно будет получить», — сказал исполнительный директор СБР Сергей Голиков.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6792399

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