Экипировщик сборной России готов выдать комплекты спортсменам в ближайшие дни

Экипировщик сборной России по биатлону в ближайшее время готов обеспечить спортивными комплектами на новый сезон членов национальной команды. Ранее глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что компания KV+ пока не выполнила своих обязательств, информирует ТАСС.

«Опоздания были, но они не критичны. На данный момент практически вся экипировка получена и уже находится на складе. В ближайшие дни ее можно будет получить», — сказал исполнительный директор СБР Сергей Голиков.