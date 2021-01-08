Норвежка Тириль Экхофф выиграла спринтерскую гонку на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Второй стала шведка Ханна Эберг. Замкнула тройку австрийка Лиза Тереза Хаузер.

Россиянка Евгения Павлова стал лучшей из россиянок и заняла шестое место. Это лучший результат российских биатлонистов за весь сезон.

Антирекордная серия сборной России без медалей на этапах Кубка мира достигла 40 гонок.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 23.54,0 (0 шт. кругов)

2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 29,6 (0)

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 40,2 (1)

4. Жюли Симон (Франция) — 44,3 (2)

5. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 52,6 (2)

6. Евгения Павлова (Россия) — 59,1 (0)

15. Светлана Миронова (Россия) — 1.13,6 (2)

19. Лариса Куклина (Россия) — 1.21,7 (0)

22. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.25,8 (1)

56. Ирина Казакевич (Россия) — 2.44,5 (3)

87. Наталья Гербулова (Россия) — 4.05,8 (3)