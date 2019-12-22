Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала первой в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси. Серебро у итальянки Доротеи Вирер. Бронзу завоевала шведка Линн Перссон.

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт стала шестой, Светлана Миронова — 25-й, Лариса Куклина — 27-й.

Анси (Франция)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт 12,5 км

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 38.52,8 (2 шт. круга)

2. Доротея Вирер (Италия) — отставание 1.24,9 (2)

3. Лина Перссон (Швеция) — 1.25,1 (1)

4. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 1.35,6 (4)

5. Дениза Херманн (Германия) — 1.43,0 (4)

6. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 1.43,6 (2)

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