Экхофф выиграла масс-старт в Анси, Юрлова-Перхт — шестая
16:56
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала первой в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси. Серебро у итальянки Доротеи Вирер. Бронзу завоевала шведка Линн Перссон.
Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт стала шестой, Светлана Миронова — 25-й, Лариса Куклина — 27-й.
Анси (Франция)
Кубок мира
Женщины
Масс-старт 12,5 км
1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 38.52,8 (2 шт. круга)
2. Доротея Вирер (Италия) — отставание 1.24,9 (2)
3. Лина Перссон (Швеция) — 1.25,1 (1)
4. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 1.35,6 (4)
5. Дениза Херманн (Германия) — 1.43,0 (4)
6. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 1.43,6 (2)
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