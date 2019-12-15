На этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершилась женская гонка преследования.

Победила норвежка Тириль Экхофф. Второй стала шведка Ханна Эберг, третьей — еще одна норвежка Ингрид Таннерволь. Лучшая среди россиянок Светлана Миронова на 11-й позиции.

Хохфильцен (Австрия)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 29.14,6 (0 шт. кругов)

2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 25,8 (2)

3. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — +39,7 (1)

4. Жюстин Бреза (Франция) — +47,9 (2)

5. Паулина Фиалкова (Словакия) — 1.02,9 (2)

6. Анаис Бескон (Франция) — 1.07,8 (1)

11. Светлана Миронова (Россия) — 1.25,1 (4)

18. Кристина Резцова (Россия) — 1.49,3 (3)

22. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 2.05,2 (3)

36. Тамара Воронина (Россия) — 3.02,7 (0)