Экхофф выиграла гонку преследования в Хохфильцене, Миронова — 11-я
На этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершилась женская гонка преследования.
Победила норвежка Тириль Экхофф. Второй стала шведка Ханна Эберг, третьей — еще одна норвежка Ингрид Таннерволь. Лучшая среди россиянок Светлана Миронова на 11-й позиции.
Хохфильцен (Австрия)
Кубок мира
Женщины
Гонка преследования 10 км
1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 29.14,6 (0 шт. кругов)
2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 25,8 (2)
3. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — +39,7 (1)
4. Жюстин Бреза (Франция) — +47,9 (2)
5. Паулина Фиалкова (Словакия) — 1.02,9 (2)
6. Анаис Бескон (Франция) — 1.07,8 (1)
11. Светлана Миронова (Россия) — 1.25,1 (4)
18. Кристина Резцова (Россия) — 1.49,3 (3)
22. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 2.05,2 (3)
36. Тамара Воронина (Россия) — 3.02,7 (0)