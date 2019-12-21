Экхофф выиграла гонку преследования в Анси, россиянки вне топ-10

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира во французском Анси. Второй стала еще одна представительница Норвегии Ингрид Таннреволь. Третье место заняла биатлонистка из Швейцарии Лена Хекки.

Россиянка Лариса Куклина стала 14-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 16-й, Светлана Миронова — 20-й.

Анси (Франция)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 29.41,6 (2 шт. круга)

2. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — отставание 38,1 (2)

3. Лена Хекки (Швейцария) — 46,0 (2)

4. Доротея Вирер (Италия) — 58,5 (1)

5. Жюстин Бреза (Франция) — 1.02,8 (4)

6. Дениза Херманн (Германия) — 1.10,8 (4)...

14. Лариса Куклина (Россия) — 2.07,1 (0)...

16. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 2.11,6 (2)...

20. Светлана Миронова (Россия) — 2.22,1 (6)

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